Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл

Хюррем выставили злодейкой, когда реальность была за нее.

Для миллионов поклонников «Великолепного века» шехзаде Мустафа стал любимцем. Красивый, благородный, талантливый наследник — именно таким его запомнили зрители.

В сериале он выглядит жертвой жестоких интриг: Хюррем, Рустем и Михримах якобы подставляют юношу, а доверчивый Сулейман верит ложным обвинениям. Финал, где падишах собственными руками подписывает смертный приговор сыну, оставил у зрителей горькое чувство несправедливости.

Но реальная история далека от экранизированной драмы. Мустафа вовсе не был безупречной «невинной овечкой».

Любовь к Хюррем — миф

В «Великолепном веке» авторы выдали зрителям сенсацию: якобы Мустафа влюбился в свою мачеху Хюррем, и именно эта запретная страсть привела к его падению. На деле никаких доказательств такой истории нет.

Да, отношения между ними были напряженными. Но причиной была не романтика, а политика. Хюррем стремилась обеспечить трон своим сыновьям, а Мустафа стоял у нее на пути.

На самом деле все сложнее

В сериале Мустафа показан уверенным наследником, будучи старшим, но реальность Османской империи так не работала. Четкой системы престолонаследия не существовало: каждый сын султана имел равные права, а матери шехзаде устраивали подковерные войны за будущее своих детей.

И здесь Мустафа играл далеко не святого. Историки находят подтверждения тому, что он все-таки вел тайные переговоры с австрийцами, общался с венецианскими дипломатами, а возможно, даже переписывался с шахом Ирана — главным врагом империи. Более того, он нередко игнорировал прямые приказы отца и самостоятельно снаряжал флот для грабительских походов.

Финал, о котором умолчали

В сериале смерть Мустафы показана как трагическая ошибка Сулеймана. Но по свидетельствам хронистов, все было куда жестче. Шехзаде действительно готовил заговор и намеревался устранить отца, чтобы самому занять трон. Во время одного из военных походов он вошел в шатер повелителя с намерением напасть.

Сулейман оказался готов: доверенные люди предупредили его о грядущей беде. И когда Мустафа шагнул внутрь, вместо встречи с отцом его ждала ловушка. Падишах собственноручно задушил сына.

«Великолепный век» сделал его почти святым, но в реальности он был фигурой противоречивой: харизматичной, амбициозной, но и опасной для империи.

Ранее мы писали: Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом