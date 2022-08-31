Обратился к Королевой напрямую: Николаев не стал молчать о новых «Дельфине и Русалке»

Еще летом Наташа Королева представила совместную песню с сыном Архипом Глушко. Молодой музыкант уже несколько лет пытается пробиться на сцену, но пока до популярности ему далеко. В попытках помочь сыну Королева предложила ему переосмыслить историю любви Дельфина и Русалки, которая когда-то сделала известным их дуэт с Игорем Николаевым.

В обновленной песне появился целый куплет по-японски, который написал Архип вместе со своим учителем. Начинающий певец увлекается азиатской культурой. Свою вокальную партию получила и исполнительница. Дуэт выпустил клип на YouTube, а затем принял участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети». В рамках проекта у Королевой и Глушко и появился шанс представить композицию на большой сцене. Они выбрали эту песню для финала. И именно в этот вечер в одном из кресел жюри оказался Игорь Николаев, который не стал молчать о новых «Дельфине и Русалке». Он обратился напрямую к бывшей жене, похвалив ее за находчивость.

«Это получилась классная идея. Я очень рад, Наташка», — заявил певец.

Он поставил исполнителям самые высшие баллы. Но его оценка к победе не привела: в финале шоу Наталья с сыном заняли последнее место.