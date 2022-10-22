Обратилась к Малахову за помощью: как сложилась жизнь россиянки, весившей всего 21 килограмм

В 2014-м году 21-летняя Наталья Жультаева пришла на программу «Пусть говорят» с серьезной проблемой – девушка весила всего 21 килограмм при росте 168 сантиметров, у нее не было сил даже разговаривать.

В 19 лет Наталья была стройной – ее вес составлял всего 50 килограмм. Однако девушку без явных причин бросил парень, и она решила, что всему виной ее «лишние» кило. Наталья Жультаева отказалась от еды и похудела на 30 килограмм – из-за экстремального сброса веса она уже не могла работать и есть что-то, кроме каш и протертых фруктов.

После эфира Наталью госпитализировали в московскую больницу.

Девушка потеряла сознание и впала в кому. Но к счастью, лечение дало свои результаты. Наталья очнулась и постепенно пошла на поправку. Уже через год на следующей программе она поделилась со зрителями, что ее вес достиг 52 килограммов.

Сейчас Наталья Жультаева живет обычной жизнью – она вышла замуж и не жалуется на здоровье. Судя по последним снимкам, Наталья выглядит замечательно.