Обрадуетесь, что живете не в СССР: на какие «зверства» шли советские гримеры

Советские фильмы подарили зрителям немало запоминающихся и ярких образов, ставших известными. Но далеко не все поклонники картин подозревали, какая большая работа скрывалась за каждой из них. У гримеров подчас не было нужной косметики и материалов, поэтому преображать актеров приходилось подручными средствами, которые приносили настоящие мучения.

Так было с главной героиней Настенькой из фильма «Морозко». Кадр с актрисой Натальей Седых, кротко выглядывающей из-под заиндевевших ресниц, стал довольно известным. Чтобы образ заледеневшей девушки получился достоверным, искусственные частички инея пришлось вручную приклеивать к ее ресницам. После съемок она с трудом смогла снять с себя такой грим.

А Дмитрий Иосифов, сыгравший Буратино, и вовсе лишился волос. Бровки домиком и шевелюра в виде стружки заменили настоящую растительность на лице и голове актера. Ему сбрили не только волосы, но и брови. Длинный пенопластовый нос «вырастал» из-под рук гримеров за 1,5 часа.

Удлинить нос пришлось и Фаине Раневской для съемок в «Золушке». Предполагалось, что ее выручат специальные накладки, которые сделают лицо актрисы более зловещим. Но их использование занимало слишком много времени. Кроме того, смотрелась Раневская неестественно. Поэтому гример просто несколько подтягивал кончик носа актрисы, закрепляя его кусочком тюля с нанесенным клеем. А за щеки актриса набивала комья ваты. При съемках это доставляло жуткие неудобства, но звезда не обращала внимание.