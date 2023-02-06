Обрабатывают дерево, тушат пожары: изумитесь, на что звезды променяли кино

Тысячи молодых актеров мечтают прославиться и принять участие в популярном фильме или сериале. Таланты штурмуют кастинговые агентства, однако некоторые, добившись результата, вдруг оставляют свою мечту об успешной кинокарьере.

Например, звезда «Лака для волос» Никки Блонски стала известна в 2007 году. Она практически проснулась знаменитой и была уверена, что режиссеры не оставят без внимания ее талант. В первое время так и было, но с годами предложений приходило все меньше и меньше. Сама же Никки поняла, что звездная жизнь не предел ее мечтаний, поэтому решила сменить профессию. Она выучилась на парикмахера и теперь работает стилистом.

Похожая судьба сложилась и у Майкла Шоффлинга, который прославился благодаря ролям в сериалах «Шестнадцать свечей» и «Давай спасем Гарри». Чем популярнее становился актер, тем сильнее он понимал, что ему совсем не нравится такой образ жизни. Поэтому однажды он сам оставил Голливуд и стал плотником, а с годами даже открыл деревообрабатывающую компанию.

Не захотел связывать свою жизнь с кино и Майк Витар. Он никогда не мечтал становиться артистом, но однажды его заменил кастинг-агент, который и предложил попробовать необычную профессию. Майк успел засветиться в «Могучих утятах» и «Площадке», а после отказался от актерского ремесла. Он понял, что мечтает помогать людям, поэтому стал пожарным.