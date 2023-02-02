Обожают командовать: женщины с этими именами становятся тираншами в семье

На конфетно-букетной стадии отношений женщины любят демонстрировать свою нежность и слабость, ведь им нравится принимать ухаживания своих доблестных рыцарей. Однако после того, как отзвучат свадебные колокола, вчерашние Дюймовочки превращаются в злобных фурий, помыкающих своим благоверным налево и направо. Как угадать, кто перед вами - хрупкое создание или любительница покомандовать? Отличить один тип дам от другого поможет имя. Считается, что обладательницы этих имен становятся в семье настоящими деспотами.

Вера

Женщины, нареченные именем Вера, обладают сложным характером. Они привыкли во всем полагаться на самих себя, а если уж доверяют что-то посторонним, то непременно будут контролировать процесс. Если Вера обнаружит, что домочадцы делают что-то неправильно, непременно начнет учить их уму-разуму.

С мужем обладательницы этого имени не церемонится.

Еще на стадии знакомства Верочка начинает планировать, как будет “дрессировать” своего избранника, чтобы добиться идеального послушания. И будьте уверены, что она обязательно добьется своего. Рядом с Верой даже “крепкие орешки” становятся подкаблучниками.

Ника

Обладательницы имени Ника предпочитают добиваться своего от домочадцев методом кнута и пряника. Сначала эта дама будет сюсюкать с своим мужем и детьми, ласково называть их “своими несмышленышами”, под лаской пряча желание контролировать и властвовать. Она нежно отнимет у супруга его банковскую карту, а у детей - гаджеты.

А вот если этот метод не подействует и муж все равно будет прятать часть зарплаты, а дети тайком играть в стрелялки, Ника перейдет к использованию тяжелой артиллерии.

Для нее даже кулаком по столу стукнуть труда не составит - обладательница этого имени в гневе и не на такое способна. Но обычно домочадцам, чтобы стать шелковыми, хватает ее грозного тона.

Людмила

Внешность обманчива - эта народная мудрость абсолютно справедлива в отношении Людмилы. Внешне мягкая и покорная, обладательница этого имени на самом деле способна построить кого угодно. Для этого ей необязательно повышать голос или бить посуду, она владеет куда более тонкими приемами. Чаще всего она повторяет раз за разом свою мысль, пока не внушит ее мужу.

Людмила убеждена - чтобы в доме все было гладко, супруг должен ей подчиняться.

Ведь она лучше знает, как вести бюджет и куда лучше пойти на выходных. С помощью разных уловок и хитростей обладательница этого имени добьется того, чтобы муж исполнил ее желания.