Обожаю зарубежные детективы, но эти 3 впечатлили больше всего: не отпускают до самого конца – оценки у всех 7.4+

14 февраля 2026 10:52
Для всех, кто устал от банальных сюжетов про поимку маньяка.

В мире детективных сериалов, кажется, уже всё придумано до нас. Маньяки, продажные адвокаты и гениальные сыщики с трудной судьбой кочуют из проекта в проект.

Признаюсь честно, я давно перестала ждать от жанра чего-то свежего, включая очередную новинку скорее по привычке, чем из интереса. Но иногда случаются приятные исключения, когда сериал ломает шаблоны и заставляет смотреть запоем, забыв про сон.

В этой подборке речь пойдет о трех совершенно разных историях, которые меня по-настоящему удивили. Их объединяет только одно: каждая нашла свой способ обмануть ожидания зрителя.

Где-то создатели сыграли на ностальгии и бережном отношении к зрительскому опыту, где-то на звездном актерском составе, а где-то на неожиданном жанровом коктейле. Вот они, детективы, которые доказали, что жанр еще жив и способен удивлять.

«Покерфейс» (2023)

Кинопоиск: 7,4 | IMDb: 7,8

Чарли Кейл раньше работала в казино, обалдая даром – она всегда чувствует, когда ей врут. После неприятностей с начальством и смерти подруги, она пускается в бега. Скитаясь по стране, героиня раскрывает преступления с помощью своей удивительной способности.

«Презумпция невиновности» (2024)

Кинопоиск: 7,5 | IMDb: 7,6

Расти – окружной прокурор, которому поручают расследовать убийство его коллеги Каролин. Проблема в том, что у них был тайный роман, который герой пытается скрыть. Но все тайное вскоре становится явным, и вот уже самого Расти обвиняют в убийстве, ломая его карьеру и жизнь.

«Радиоволна» (2016)

Кинопоиск: 7,4 | IMDb: 7,4

В центре сюжета – офицер Рэйми, дочь погибшего при загадочных обстоятельствах полицейского Фрэнка. Однажды молния ударяет в антенну, и через старый радиоприемник она выходит на связь со своим отцом. Теперь они пытаются предотвратить его смерть и раскрыть старые дела, но их общение не лучшим образом отражается на настоящем.

Фото: Кадры из сериалов «Покерфейс», «Презумпция невиновности»,«Радиоволна»
Ольга Назарова
