Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев

Если цените трагичные истории любви, это то, что вам нужно.

Люблю я все же «Титаник». Каждый раз, когда смотрю, разрываюсь пополам: с одной стороны – жуть, катастрофа, тысячи людей, холодная вода, и ты сидишь с комом в горле. А с другой – такая трогательная история любви.

И после таких картин всегда хочется еще. Чтобы снова сердце екало, чтобы красивый саундтрек, чтобы герои смотрели друг на друга так, будто вокруг никого нет. Даже если вокруг тонущий корабль, война или просто жизнь, которая все время вносит свои планы.

Поэтому если вы, как и я, уже пересмотрели «Титаник» раз двадцать и рыдали под My Heart Will Go On хотя бы однажды в одиночестве – ловите три фильма с тем же вайбом. Их я обожаю ничуть не меньше творения Кэмерона.

Кораблекрушений здеь не будет, но сэттинги не менее тревожные. А химия между героями ничуть не хуже, чем у Джека с Розой.

«Перл-Харбор» (2001)

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 6.3

Японцы нападают на американскую базу в 1941-м. На фоне этого события мы наблюдаем за любовным треугольником, а параллельно следим за вступлением США во Вторую мировую. В 2002-м фильм получил «Оскар» (за лучший монтаж звука, правда, но тем не менее), а MTV наградили ленту за «лучшую экшн-сцену».

«Английский пациент» (1996)

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 7.4

Красивейшая и очень грустная история любви на фоне войны. Летчик, медсестра, пустыня и тайна, которую хранят обгоревшие руки главного героя. Если вам нравится, когда любовь невозможна, но от этого она лишь сильнее, срочно включайте.

«Холодная гора» (2003)

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.2

Солдат идет через всю страну пешком, чтобы вернуться к любимой женщине. А она ждет его в разоренном войной городке и не верит, что он погиб. Очень похоже на «Титаник» своей обреченностью и одновременно светлой надеждой.