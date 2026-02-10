Обожаю сериалы на реальных событиях, а эти 4 советую особенно: все они – мини, так что управитесь за вечер

Есть особый вид сериалов, которые цепляет в десятки раз сильнее любых хорроров с привидениями. А все потому что в их основе лежат не выдумки сценариста, а реальные события.

Честно, меня до сих пор завораживает и пугает мысль о том, что самые невероятные, мрачные и запутанные истории на экране – это чья-то жизнь и чья-то реальность. Но отказываться от такого жанра, несмотря на мурашки, я не собираюсь.

Более того, хочу с вами поделиться подборкой того, что мне особенно зашло за последнее время. Отличительная фишка сериалов в этой подборке – все они мини-формата. То есть вы легко осилите их за вечер-два, а вот обсуждать будете еще очень долго, потому что действительно есть о чем поговорить.

Ну что, готовы взглянуть?