Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика»

Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика»

14 февраля 2026 13:17
Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика»

Уютная и весьма терапевтическая подборка ко Дню всех влюбленных.

В День святого Валентина хочется укутаться в плед и прожить вместе с героями еще одну историю любви – трогательную, нелепую, страстную или щемяще-грустную.

Для меня лучшие истории про любовь – это те, которые хочется пересматривать, находя в них новые оттенки чувств. Поэтому в этой подборке я собрала свои любимые мини-сериалы, к которым возвращаюсь снова и снова.

Выбирайте те, что ближе вашему сердцу. С праздником!

«Меломанка»

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 7.7

10 серий про владелицу музыкального магазина Роб. Она переживает очередной разрыв и, чтобы разобраться в себе, решает встретиться с пятью самыми важными бывшими, вспоминая их под любимые хиты.

Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика»

«Современная любовь»

Кинопоиск: 7.6; IMDb: 7.9

2 сезона по 8 эпизодов, а поскольку это антология, то смотреть можно так, как вам удобно. Получился такой классный сборник трогательных историй, основанных на реальных письмах в газету New York Times. Готовьте платочки.

Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика»

«Сцены из супружеской жизни»

Кинопоиск: 7.9; IMDb: 8.0

Современная адаптация классики Бергмана. По сюжету муж и жена проходят через мучительный развод и попытки воссоединения, обнажая всю боль и нежность долгих отношений.

Если хочется чего-то большего, чем сладкого ромкома, выбирайте этот сериал. Тут всего 5 эпизодов, но в отзывах пишут:

«Этот сериал из разряда тех, которые прекрасно заменят лучшего психоаналитика в сложной ситуации».

Обожаю пересматривать 3 мини-сериала про любовь каждое 14 февраля: осилите быстро, а №3 «прекрасно заменит психоаналитика»
Фото: Кадр из сериала «Меломанка», «Современная любовь», «Сцены из супружеской жизни»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
