Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

Я обожаю медицинские сериалы – не раз уже смотрела «Доктора Хауса», да и «Питт» я тоже уважаю. Но захотелось чего-то своего, российского, но не такого очевидного, как «Склифосовский», «Склиф» и «Скорая помощь».

Покопалась в новинках и нашла очень занятный проект – «Полная совместимость» (или «Фулл хаус»). Он вышел 22 января, и пока доступно 4 серии, но мне уже нравится.

О чём он?

История Светланы – блестящего врача-трансплантолога с красным дипломом, которую после конфликта в питерской больнице отправили «в ссылку», то есть в суровый заполярный городок.

Теперь ей приходится не только бороться за жизни пациентов в условиях крайнего Севера, но и доказывать свой профессионализм новым коллегам, справляться с моральными дилеммами и находить подход к людям, для которых донорство органов – тёмная и пугающая тема.

Почему стоит глянуть?

Во-первых, тут круто и убедительно играют актеры. И я, и другие зрители, судя по отзывам, в восторге от Дмитрия Певцова (главврач) и Марии Лисовой (Светлана). Вот что про них говорят:

«Дмитрий Певцов, на мой взгляд, в какой-то момент сам себя превзошел. Великолепная Мария Лисова играет невероятно круто. Строптивую женщину играть не сложно. Строптивую и талантливую – не каждому дано».

Во-вторых, в лучших традициях этот сериал не только про медицину, но и про личные конфликты, скрытые мотивы и даже лёгкую мистику (там есть шаман!). А виды Заполярска с его снежными бурями и -45° добавляют сериалу суровой красоты и ощущения изоляции.

На Кинопоиске у проекта рейтинг 7.1, что вполне достойно для старта. Так что если хочется чего-то свежего, человечного и с нашим колоритом, а всё популярное уже пересмотрено – очень советую глянуть.

А вот график выхода оставшихся серий для вашего удобства: