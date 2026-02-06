Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

6 февраля 2026 16:11
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

Проект отлично совмещает жанры, а актеры весьма убедительны.

Я обожаю медицинские сериалы – не раз уже смотрела «Доктора Хауса», да и «Питт» я тоже уважаю. Но захотелось чего-то своего, российского, но не такого очевидного, как «Склифосовский», «Склиф» и «Скорая помощь».

Покопалась в новинках и нашла очень занятный проект – «Полная совместимость» (или «Фулл хаус»). Он вышел 22 января, и пока доступно 4 серии, но мне уже нравится.

О чём он?

Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

История Светланы – блестящего врача-трансплантолога с красным дипломом, которую после конфликта в питерской больнице отправили «в ссылку», то есть в суровый заполярный городок.

Теперь ей приходится не только бороться за жизни пациентов в условиях крайнего Севера, но и доказывать свой профессионализм новым коллегам, справляться с моральными дилеммами и находить подход к людям, для которых донорство органов – тёмная и пугающая тема.

Почему стоит глянуть?

Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят

Во-первых, тут круто и убедительно играют актеры. И я, и другие зрители, судя по отзывам, в восторге от Дмитрия Певцова (главврач) и Марии Лисовой (Светлана). Вот что про них говорят:

«Дмитрий Певцов, на мой взгляд, в какой-то момент сам себя превзошел. Великолепная Мария Лисова играет невероятно круто. Строптивую женщину играть не сложно. Строптивую и талантливую – не каждому дано».

Во-вторых, в лучших традициях этот сериал не только про медицину, но и про личные конфликты, скрытые мотивы и даже лёгкую мистику (там есть шаман!). А виды Заполярска с его снежными бурями и -45° добавляют сериалу суровой красоты и ощущения изоляции.

На Кинопоиске у проекта рейтинг 7.1, что вполне достойно для старта. Так что если хочется чего-то свежего, человечного и с нашим колоритом, а всё популярное уже пересмотрено – очень советую глянуть.

А вот график выхода оставшихся серий для вашего удобства:

Эпизод Дата выхода
5-я серия 12 февраля
6-я серия 19 февраля
7-я серия 26 февраля
8-я серия 5 марта
Фото: Кадры из сериалов «Склифосовский», «Скорая помощь», «Полная совместимость»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона В 5-м сезоне «Первого отдела» сократят количество серий, но есть и хорошая новость: касается 6-го сезона Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы «"Задавили" на последнем этапе»: пересъемки не спасут «Первый отдел 5» от главной проблемы Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
«Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу «Взяли дурацкий пример с Netflix»: россиян оставили без продолжения «Первого отдела 5» – зрители уже бьют тревогу Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше