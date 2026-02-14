Не жалею, что посмотрела 5 российских детективов: они основаны на реальных событиях, а мурашки не уходили до самых титров

Детективные сериалы, основанные на реальных событиях, всегда смотреть одновременно интересно и жутко. Жутко из-за того, что понимаешь: это не выдумка сценариста, это случилось на самом деле с живыми людьми, а сколько всего еще осталось за кадром... Но и интересно как раз по той же причине.

Я пересмотрела таких сериалов довольно много и заметила одну закономерность: лучшие из них не гонятся за хайпом и не пытаются шокировать зрителя каждой новой серией. Они просто рассказывают историю, а ты тут же покрываешься мурашками.

В этой подборке я собрала пять российских сериалов, которые меня по-настоящему зацепили. Каждый основан на реальных преступлениях или загадочных событиях прошлого.

А еще каждый получил высокие оценки зрителей и оставляет после себя долгое послевкусие. Когда уже после титров продолжаешь обдумывать увиденное и лезть в интернет за дополнительной информацией по делу.

Вот они, пять крутых российских детективов, которые стоит посмотреть хотя бы раз.