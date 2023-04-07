Обожание вышло боком: глазам не поверите, на кого равнялся Федор Бондарчук (фото)

Федор Бондарчук является одним из самых авторитетных режиссеров в стране. Но создатель «9 роты» не всегда пребывал на вершине успеха. Много лет назад у Бондарчука были свои кумиры. Правда, однажды такое обожание вышло ему боком.

Когда Федору было всего 14, он познакомился с Игорем Золотовицким, будущим актером и худруком МХТ им. Чехова. Тот учился вместе с сестрой Бондарчука Аленой на одном курсе. Федор смотрел на Золотовицкого как на небожителя и видел в нем пример для подражания. Но это имело дурные последствия.

С подачи «продвинутого» Золотовицкого будущий режиссер пристрастился к бутылке. Старшего товарища не остановило то, что Федор был еще школьником. В результате это привело к массе проблем. Бондарчук долго не мог избавиться от алкоголизма. От его пагубного пристрастия страдали все — от матери Ирины Скобцевой до обеих жен. Им приходилось постоянно контролировать Федора, чтобы он не ушел в очередной запой.

Недавно режиссер пригласил бывшего товарища на свою программу «Кино в деталях». Однако в ответ на претензию Бондарчука Золотовицкий всего лишь усмехнулся.