Обожали советский «Остров сокровищ»? А чиновники за голову хватались: 4-ю серию так зацензурировали, что пришлось вырезать

Еще мгновение, и те из вас, которые останутся в живых, позавидуют мертвым!

Телевизионный фильм «Остров сокровищ» режиссёра Владимира Воробьёва мог бы стать самым полным и точным экранным пересказом классического романа Роберта Льюиса Стивенсона. Именно такую задачу ставили перед собой создатели, когда начинали съёмки в начале 80-х, но в дело вмешались чиновники, везде находящие запрещенку.

Как кипела работа над сериалом

Сценарий был объёмным, четко структурированным и задуманным на четыре серии — по числу ключевых поворотов сюжета. Однако уже на стадии утверждения рукописи фильм ждало первое вмешательство худсовета.

Советская цензура нашла в тексте слишком много «неподходящих» сцен для детской аудитории: пираты играют в карты, пьют ром, дерутся до крови, прячут трупы — всё это показалось излишне жестоким. Вырезали многое ещё до начала съёмок.

Сняли и покромсали

После того как лента была снята, цензоры снова заявили о себе. Уже готовый материал подвергли дополнительной «зачистке». Некоторые эпизоды оказались слишком мрачными или насыщенными бытовыми пиратскими непотребствами.

В результате целая серия — четвёртая — так и не увидела свет. Финальный вариант картины сжали до трёх серий, что, по признанию поклонников, сделало ритм повествования чуть более торопливым.

Все равно стал культовым

Но даже в урезанном виде фильм стал уникальным. Съёмки шли в Крыму и Ленинградской области. Английское побережье снимали под Петербургом, а экзотический остров — на мысе Капчик рядом с Новым Светом. Трактир «Адмирал Бенбоу» был воссоздан на берегу Балтики, а развалины форта Флинта — прямо на южном склоне крымских гор.

Декорации старались не перегружать советским духом, что для 80-х было редкостью. Идеология в этом проекте почти не чувствуется — авторы, по возможности, обошли её стороной.

Отдельного упоминания заслуживает режиссёр. Владимир Воробьёв не только поставил картину, но и сам появился в кадре — в роли одного из пиратов. А знаменитую песню «Облака», звучащую в фильме, исполнил именно он.

Единственным серьёзным расхождением с книгой стал финал. Если в оригинале Джон Сильвер сбегает, прихватив немного сокровищ, то в советской версии он погибает от руки Бена Ганна. Вероятно, настояли чиновники: зло должно быть наказано, даже если в романе этому не уделяли особого внимания.

Сегодня в Сети можно найти полную версию фильма, которая вышла в эфир лишь в 1989 году. Но даже в своём «детском», трёхсерийном формате этот фильм остаётся для многих зрителей образцом того, как можно адаптировать приключенческую классику честно, талантливо и по-настоящему увлекательно.

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