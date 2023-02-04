Обожали миллионы россиянок: вид постаревшего «Отступника» вызывает оторопь

На пике своей карьеры Лоренцо Ламас мог без слов свести с ума любую женщину. Его шикарная густая шевелюра и спортивная фигура были предметом обожания многих зрительниц. А особенно хорошо он смотрелся в динамичных боевиках и криминальных драмах.

Благодаря мужественным чертам лица и безусловному таланту артисту предложили сыграть главного героя в сериале «Отступник». В центре сюжета был храбрый и честный офицер полиции, который боролся с преступностью.

Эта роль подарила актеру всемирную известность, и даже российские женщины поддались его чарам.

С момента премьеры сериала прошло три десятка лет, и за это время статный красавчик превратился в обычного пенсионера. Лоренцо уже не может похвастаться своими накаченными руками или рельефным прессом, а в волосах мужчины появилась седина. Его еще можно увидеть в кино, но ни один новый проект не сравнится с прошлыми работами актера.