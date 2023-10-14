Обожали и Высоцкий, и Стриженов: как время изменило сердцеедку советского кино

Татьяна Конюхова никогда не была обделена мужским вниманием. Но счастье в личной жизни видная красавица советского кино нашла далеко не сразу. И теперь она вынуждена проводить остаток своих дней в одиночестве.

Артистку обожали и Владимир Высоцкий, и Олег Стриженов, но ни одному из них не удалось заставить ее пойти под венец. Первый брак знаменитости продлился всего лишь 10 дней. Валерий Карен устроил жене истерику на почве ревности, и та подала на развод.

Со вторым мужем Борисом Венгеровским она прожила три года. А вот с третьим — Владимиром Кузнецовым — провела бок о бок 27 лет: только смерти удалось разлучить супругов. Летом 1986 года звезда стала вдовой. Замуж она больше не вышла. У актрисы есть сын Сергей и внучка Ольга.

С кинокарьерой Конюхова попрощалась больше 10 лет назад. Сегодня ей 91 год. От красоты Татьяны Георгиевны не осталось и следа. Увы, время сердцеедку не пощадило, наградив ее некогда прекрасное лицо глубокими морщинами.