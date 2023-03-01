Обожал кино и собирался в Африку: что стало с младшим из «детей Дон Кихота» (фото)

Не стал связываться с актерством.

Комедия «Дети Дон Кихота» покорила зрителей своим трогательным сюжетом и потрясающей актерской игрой. Роль младшего сына главного героя убедительно сыграл Андрей Бельянинов , которому прочили блестящую карьеру в кино. Как сложилась его судьба?

Роль мальчика Юры, который обожал кино и хотел попасть в Африку, стала единственной в карьере Бельянинова. После института он начал работать госслужащим — занимался внешней разведкой. Также он был сотрудником посольства Советского Союза в ГДР.

После развала СССР Бельянинов ушел в бизнес — бывшего актера привлекло банковское дело. В конце 90-х Андрей занял одну из высоких должностей в «Промэкспорте». Спустя несколько лет Бельянинов получил место в Евразийском банке развития.

Сегодня экранному мальчику Юре уже 65 лет. В нем совсем не угадываются черты того киногероя, которым он предстал в легендарной комедии. Андрей Бельянинов сильно поправился. Изменился и его взгляд — теперь от былого юношеского задора ничего не осталось.