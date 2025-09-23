Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят

Этот случай уже не раз вдохновлял режиссеров и даже принес «Оскар» Шарлиз Терон.

Сериалы про маньяков уже давно стали отдельным жанром Netflix и других платформ. Кто-то вспоминает «Историю Джеффри Даммера» из антологии «Монстр», кто-то — «Американскую историю ужасов».

Эти проекты умеют держать в напряжении и заставляют покрываться мурашки, но при этом невозможно оторваться. И вот, специально для фанатов жутких и правдивых историй Netflix готовит новинку — прямо под Хэллоуин.

О чем будет новый проект

Стриминговый сервис выпустит документальный фильм о серийной убийце Эйлин Уорнос — той самой, что вдохновила Пэтти Дженкинс на художественный фильм «Монстр» (2003) с Шарлиз Терон. Лента называется «Эйлин: Королева серийных убийц» и режиссером её выступила Эмили Тернер.

Проект расскажет, как в 1989–1990 годах Уорнос убила семерых мужчин в Центральной Флориде. По её словам, каждый из жертв пытался её изнасиловать, но даже это не спасло Эйлин от наказания: в 2002 году она была казнена после 10 лет ожидания исполнения приговора.

Реальная история уже не раз вдохновляла режиссеров

Эйлин Уорнос — одна из самых известных женщин-серийных убийц США. Её жизнь и преступления вдохновляли множество киноделов:

Шарлиз Терон получила Оскар за роль Уорнос в фильме «Монстр» (2003);

Лили Рэйб воплотила образ Эйлин в «Американской истории ужасов» (2015);

Пейтон Лист сыграла убийцу в фильме «Монстр: Начало» (2021).

Каждая интерпретация раскрывала историю Эйлин под разным углом, показывая её личность, мотивы и ужасающие события, которые произошли в Центральной Флориде.

Когда ждать новинку

Документальный фильм «Эйлин: Королева серийных убийц» выйдет 30 октября 2025 года. Лента обещает переосмыслить историю преступницы через современную призму, включив аудиоинтервью с людьми, которые знали её лучше всего, а также ранее не публиковавшиеся беседы с самой Уорнос.

Ранее мы писали: Каждый второй россиянин верит — инопланетяне уже среди нас: и в этих 5 фильмах знакомство с пришельцами добром не кончилось