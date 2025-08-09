Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

9 августа 2025 15:13
Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

Вовремя одумались, но оно и к лучшему.

Сегодня трудно представить «Евангелион» без фирменного Zankoku na Tenshi no Thesis — эта песня стала символом целой эпохи и одним из самых узнаваемых опенингов в истории аниме. Но в середине 90-х у Хидэаки Анно был совсем другой план.

Анно хотел эпичнее

Создатель культового сериала всерьёз рассматривал идею открыть «Евангелион» музыкой Александра Бородина — знаменитой сценой «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Мелодия, написанная в XIX веке, поражала масштабом и эмоциональным накалом, идеально подходя для мрачного, апокалиптического мира Анно.

Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

J-pop победил

Руководство TV Tokyo, где планировался показ аниме, отреагировало холодно. Классика XIX века не вписывалась в формат и маркетинг середины 90-х.

Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

Канал настоял на опенинге в духе J-pop — так родилась легендарная песня Сиро Сагису, которая в итоге и прозвучала в эфире.

Русская мелодия всё же вернулась

Хотя Анно отказался от идеи, «Половецкие пляски» продолжили жить в аниме. Их можно услышать в «Он и она и их обстоятельства», «Принцессе Тютю» и других проектах. А хор «Улетай на крыльях ветра» — стал музыкальной темой аниме RahXephon, созданного Ютакой Идзубути, знакомым Анно.

Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

Сходство «RahXephon» с «Евангелионом» уже тогда вызывало улыбки у знатоков. Теперь, зная об этом, трудно не представить сцену, где титры «Евангелиона» идут под взлетающий хор Бородина, а Евы скачут на экране вместо половцев.

Возможно, это был бы другой культурный символ — более тяжёлый, монументальный. А вы тоже не понимали, почему в «Стальном алхимике» поют на русском? Создатели аниме пошли на это намеренно.

Одни скажут — попса, другие — классика: Илон Маск оказался фанатом аниме, но «Поднятие уровня» или «Дандадан» в его топ-7 не ищите.

Фото: Кадр из сериала «Евангеллион»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом Читать дальше 8 августа 2025
Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня» Славянский «Киберслав» поставили в один ряд с «Ковбой Бибоп» и «Эрго Прокси»: по уровню хайпа приблизился к «Поднятию уровня» Читать дальше 9 августа 2025
8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу 8 часов и минимальное знание истории — все, что нужно для просмотра одного из лучших исторических сериалов по Стивену Кингу Читать дальше 8 августа 2025
«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось «Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось Читать дальше 8 августа 2025
Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням» Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням» Читать дальше 7 августа 2025
Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы Читать дальше 7 августа 2025
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел Читать дальше 7 августа 2025
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно Читать дальше 6 августа 2025
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем Читать дальше 6 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше