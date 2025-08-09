Обожаете музыку из заставки «Евангелиона»? Вместо нее должна быть русская песня, но японцы не выдержали

Вовремя одумались, но оно и к лучшему.

Сегодня трудно представить «Евангелион» без фирменного Zankoku na Tenshi no Thesis — эта песня стала символом целой эпохи и одним из самых узнаваемых опенингов в истории аниме. Но в середине 90-х у Хидэаки Анно был совсем другой план.

Анно хотел эпичнее

Создатель культового сериала всерьёз рассматривал идею открыть «Евангелион» музыкой Александра Бородина — знаменитой сценой «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Мелодия, написанная в XIX веке, поражала масштабом и эмоциональным накалом, идеально подходя для мрачного, апокалиптического мира Анно.

J-pop победил

Руководство TV Tokyo, где планировался показ аниме, отреагировало холодно. Классика XIX века не вписывалась в формат и маркетинг середины 90-х.

Канал настоял на опенинге в духе J-pop — так родилась легендарная песня Сиро Сагису, которая в итоге и прозвучала в эфире.

Русская мелодия всё же вернулась

Хотя Анно отказался от идеи, «Половецкие пляски» продолжили жить в аниме. Их можно услышать в «Он и она и их обстоятельства», «Принцессе Тютю» и других проектах. А хор «Улетай на крыльях ветра» — стал музыкальной темой аниме RahXephon, созданного Ютакой Идзубути, знакомым Анно.

Сходство «RahXephon» с «Евангелионом» уже тогда вызывало улыбки у знатоков. Теперь, зная об этом, трудно не представить сцену, где титры «Евангелиона» идут под взлетающий хор Бородина, а Евы скачут на экране вместо половцев.

Возможно, это был бы другой культурный символ — более тяжёлый, монументальный. А вы тоже не понимали, почему в «Стальном алхимике» поют на русском? Создатели аниме пошли на это намеренно.

Одни скажут — попса, другие — классика: Илон Маск оказался фанатом аниме, но «Поднятие уровня» или «Дандадан» в его топ-7 не ищите.