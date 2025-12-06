Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)

Если справитесь на 5/5, то вы настоящий музыкальный знаток.

Песни из советских фильмов часто вызывают приятное чувство ностальгии, правда? От легендарных комедий до лирических драм – строки знают наизусть миллионы зрителей, а мотивы мгновенно вызывают в памяти образы любимых героев и драматичные повороты сюжета.

Но что, если мы предложим вам вспомнить эти шедевры в новом, современном формате? Сможете ли вы узнать хит по набору смайликов?

Эмодзи – это универсальный язык, так что несколько значков порой способны рассказать больше, чем целый абзац текста. Так давайте же проверим вашу кино-эрудицию и ассоциативное мышление!

Итак, приготовьтесь к музыкальному ностальгическому челленджу! Взгляните на пиктограммы – и пусть ваш внутренний голос подскажет правильный ответ.

Вперёд, к музыкальным загадкам!

