Обосновалась в США: последние новости о покинувшей Россию Стриженовой

54-летняя Екатерина Стриженова нечасто балует подписчиков снимками старшей дочери Анастасии. Девушка в довольно раннем возрасте покинула Россию. Сначала она окончила столичную художественную школу, а затем захотела продолжить образование в Великобритании. После выпуска Анастасии предложили обосноваться в США на должности директора по визуальному контенту одной из модных американских компаний. В Америке она в 2013 году вышла замуж за экономиста и финансового эксперта Петра Грищенко, вместе с которым и живет теперь в Нью-Йорке.

В соцсетях Екатерина поздравила пару с 9-летней годовщиной брака. Телеведущая опубликовала архивный свадебный фотоснимок дочери и зятя, снабдив его трогательной подписью.

«Держитесь друг за друга и берегите любовь», — пожелала она им.

В 2018 году Анастасия сама стала матерью, родив сына. Мальчика назвали в честь отца Петром. В прошлом году молодая семья некоторое время жила в Москве, и Екатерина Стриженова наслаждалась статусом бабушки. После эфира на федеральном телеканале она спешила в детсад, чтобы забрать малыша домой и провести с ним побольше времени. Сейчас общение с внуком ведущая поддерживает дистанционно.