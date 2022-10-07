Обошлись без Бузовой: список участников «Ледникового периода» вас удивит

Любимое многими поклонниками шоу «Ледниковый период» скоро вернется в эфир с новым сезоном. Создатели решили пригласить в будущие выпуски самых ярких участников, которые уже выходили на лед. Некоторые из них даже встанут в пару к тем же спортсменам, другие же — будут кататься с новыми фигуристами.

Несмотря на все слухи, новый сезон обойдется без Ольги Бузовой, которая два года назад выступала на льду с Дмитрием Соловьевым. А вот сплетни в отношении Дани Милохина подтвердились. Он не только вернется в проект, но и снова будет кататься с Евгенией Медведевой, роман с которой ему так часто приписывали в прошлом сезоне.

Александр Энберт будет выступать с Региной Тодоренко, а Елена Ильиных — с Егором Бероевым. Марат Башаров, который в ледовом шоу 2006 года закрутил роман с партнершей Татьяной Навкой, на этот раз встанет в пару с Оксаной Домниной. А ее супруг Роман Костомаров выйдет на лед с Валерией Ланской.

Супруга художественного руководителя и одного из тренеров проекта Ильи Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова, образует экранную пару с Никитой Кацалаповым. Правда, заниматься они будут под началом коллеги Авербуха Александра Жулина. В его команду также войдут Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, Алла Михеева и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. А группу Авербуха пополнят Дарья Мороз и Максим Маринин, Виктория Синицина и Иван Скобрев, а также Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».