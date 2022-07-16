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Обошла в пошлости Ивлееву: сомнительное прошлое настигло Королеву

16 июля 2022 15:47
Обошла в пошлости Ивлееву: сомнительное прошлое настигло Королеву

Многие забыли, что предшествовало песне «Маленькая страна».

Для большинства россиян скандальная репутация Наташи Королевой связана лишь с ее личной жизнью, однако поклонникам певицы напомнили о ее раннем творчестве.

Певица и в юности эпатировала публику пикантными для советского времени песнями «Желтые тюльпаны» и «Дельфин и русалка», но довела неискушенную публику она «Палочкой выручалочкой».

«Если от "Тюльпанов" и "Дельфинов" публика просто шепталась и сплетничала, то от этой песни прямо-таки заорала. И ее можно понять, ведь это покруче, чем интервью Ивлеевой Дудю. Здесь мы понимаем, до какой степени Игорь Никоалев большой человек и композитор», — отметили в программе «История русской поп-музыки».

На тот момент Королеву признавали едва ли не самой пошлой артисткой страны. Она попыталась изменить свой имидж с помощью невинной лирики вроде «Маленькой страны», но слушатели продолжали искать неприличный подтекст.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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