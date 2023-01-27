Обошла маму: дочь Ракель из «Секрета Тропиканки» выросла роковой красоткой (фото)

Клео, похожая на мать как две капли воды, пошла по ее стопам.

Дочь Глории Пирес, любимой многими по ролям Ракель и Рут в «Секрете Тропиканки», начала актерскую карьеру в 8 лет с ролей в мини-сериалах.

По-настоящему знаменитой Клео стала в 2005-м, когда сыграла в бразильской теленовелле «Америка». Она была названа самой сексуальной женщиной Бразилии и в 2010-м появилась на юбилейной обложке местного Playboy. Сердце такой красавицы, конечно, не может оставаться свободным: Клео замужем за бразильским актером и комиком Жуаном Висенти де Кастру.

Наследница «Тропиканки» не только модель и актриса, но и певица. В 2018 году горячая брюнетка выпустила два альбома песен в жанре альт-поп. Для своих 40 лет Клео выглядит потрясающе: впалые щеки, идеальная линия лица и пухлые губы. Она не стесняется публиковать откровенные фотографии в купальниках и топах, обнажающих подтянутый живот. Поклонники обращают внимание на удивительную схожесть Клео как с матерью, так и с ее экранной героиней — страстной и неудержимой Ракель.