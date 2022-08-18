Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все

Кейт Миддлтон за годы в браке с принцем Уильямом превратилась в образцовую современную британскую принцессу. Она демонстрирует мягкость, доброту и безупречный стиль. При этом Миддлтон не поклонница люксовых брендов и выбирает даже вещи из масс-маркета, чем заслужила уважение английских модниц.

Кейт все чаще сравнивают с принцессой Дианой, но оказалось, что Миддлтон даже обошла покойную свекровь. Герцогиня Кембриджская стала первой принцессой в истории дворца, имеющей высшее образование. Это подтверждает теорию о том, что она не искала выгодной партии для замужества, а собиралась строить карьеру. К тому же Кейт могла похвастаться немалыми успехами.

После школы она без особых проблем поступила в престижный колледж Мальборо, который закончила с отличными результатами. Миддлтон удалось также уделять время спорту: она занималась теннисом, легкой атлетикой и хоккеем.

Затем она обучалась на интенсиве по языкознанию во Флоренции. А в 2001 году Кейт поступила в Сент-Эндрюсский университет, выбрав направление истории искусств. Здесь и состоялось ее судьбоносное знакомство с Уильямом. Но несмотря на влюбленность, целеустремленная девушка сумела закончить университет с отличием.