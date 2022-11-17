Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Артистку призвали не позорить королеву шансона.
Татьяна Плаксина верит, что сможет превзойти успех своей матери Любови Успенской. Звездная наследница развивает сольную карьеру и готовится к премьере новой песни.
Отрывком композиции под названием «Чудо» Плаксина, выбравшая себе сценический псевдоним Pacha Tati, поделилась с интернет-пользователями в своих социальных сетях. В ответ те растоптали запевшую дочь королевы шансона.
Подписчики Плаксиной пришли к выводу, что та обошла даже Ольгу Бузову по части низкого качества вокала. Многие посоветовали Татьяне и дальше заниматься написанием картин, вместо того чтобы рваться на сцену и ставить в неловкое положение свою знаменитую родительницу.
«Дешевая попса», «Ужас. Зачем только мать свою позорит? Учись у мамы, девочка», «Это отстой какой-то», «Господи, Бузова и то лучше поет», «И позавидует слышащий глухому», — подметили фолловеры в комментариях к публикации артистки.