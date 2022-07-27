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Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»

27 июля 2022 19:40
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»

Поклонники переживают за судьбу проекта.

Александр Васильев рассказал о новых выпусках шоу «Модный приговор». Последний выпуск программы выходил еще в феврале этого года.

Вот уже около полугода фанаты проекта с нетерпением ждут какой-либо информации о будущем их любимого шоу. Ведущие передачи стараются не делиться какими-либо новостями со зрителями, игнорируя их вопросы. Как оказалось, даже Александр Васильев не знает наверняка, сможет ли вновь оказаться в любимой студии.

«Надеюсь, наша программа „Модный приговор“ возобновится», — цитирует слова историка моды портал «7 дней».

При этом Надежда Бабкина, которая также участвует в проекте, оказалась настроена более оптимистично. По ее мнению, программа сейчас просто находится в бессрочном отпуске и обязательно вернется в эфир, когда на каналах появится время для развлекательных передач.

Фото: Globallookpress.com, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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