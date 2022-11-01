Обошел фильм «Москва слезам не верит»: лидер советского кинопроката несказанно удивит

Многие зрители и по сей день считают самым кассовым советским фильмом мелодраму «Москва слезам не верит». Некоторые до сих пор помнят те очереди, которые скапливались у кинотеатров из желающих увидеть ленту Владимира Меньшова. А признание картины на международном уровне и вручение ей «Оскара» точно не оставило сомнений в популярности фильма.

Однако, как выяснилось, в рейтинге лидеров советского кинопроката была картина, которая обошла фильм «Москва слезам не верит». Для сравнения: мелодраму посмотрели 84,8 млн зрителей, а рекордсмена — 87,6 млн. Им стал боевик «Пираты XX века», пишет Дзен-канал «Киноакула».

Для создателей фильма такая востребованность стала сюрпризом: сразу после окончания съемок в 1979 году лента еще год пролежала на полке. Чиновники возмутились сценами карате в кадре и излишней жестокостью. Спас «Пиратов» Леонид Брежнев: в то время генсек часто отсматривал на даче еще не появившиеся в широком прокате картины. Он и одобрил фильм, который вскоре смогли увидеть зрители.