Обомлел даже Крамаров: секрет феноменальной груди Катаевой из «Афони» раскрыли спустя много лет

Одним из самых ярких эпизодов фильма «Афоня» была сцена, где главный герой исполняет «энергичный танец» с пышногрудой барышней по имени Людмила. Ее в картине воплотила актриса Татьяна Катаева, которая в реальной жизни такими выдающимися формами не обладала.

Секрет феноменального бюста Катаевой спустя много лет раскрыл сценарист Александр Бородянский. «У нее, извините, грудь не такая в жизни была совершенно. Она была нормальная, стройная девушка», — подметил он в рамках проекта «Афоня. Фильм о фильме. Как участие в съемках едва не стоило жизни Крамарову ».

Как оказалось, чтобы добавить нужные объемы артистке, в ее белье подложили мешочки с манной крупой. Маленькая шалость удалась: никто не засомневался в том, была ли грудь Катаевой настоящей. От увиденного обомлел даже Савелий Крамаров, который сыграл в картине роль друга детства легендарного Афанасия Борщова.