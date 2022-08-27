Обомлел даже Крамаров: секрет феноменальной груди Катаевой из «Афони» раскрыли спустя много лет
Создатели легендарной картины пошли на обман.
Одним из самых ярких эпизодов фильма «Афоня» была сцена, где главный герой исполняет «энергичный танец» с пышногрудой барышней по имени Людмила. Ее в картине воплотила актриса Татьяна Катаева, которая в реальной жизни такими выдающимися формами не обладала.
Секрет феноменального бюста Катаевой спустя много лет раскрыл сценарист Александр Бородянский. «У нее, извините, грудь не такая в жизни была совершенно. Она была нормальная, стройная девушка», — подметил он в рамках проекта «Афоня. Фильм о фильме. Как участие в съемках едва не стоило жизни Крамарову».
Как оказалось, чтобы добавить нужные объемы артистке, в ее белье подложили мешочки с манной крупой. Маленькая шалость удалась: никто не засомневался в том, была ли грудь Катаевой настоящей. От увиденного обомлел даже Савелий Крамаров, который сыграл в картине роль друга детства легендарного Афанасия Борщова.