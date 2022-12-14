Обомлеете, за что Любовь Успенскую лишили свободы: за решеткой побывала дважды

Любовь Успенская не стыдится своего темного прошлого. Зрители привыкли видеть ее блистающей на сцене, и мало кто из них знает, что артистка дважды сидела в тюрьме.

Впервые за решеткой королева шансона оказалась из-за того, что слишком настойчиво требовала от силовиков разрешения выехать за рубеж. За это знаменитость приговорили к 15 суткам лишения свободы. Любопытно, что на этом Успенская не остановилась. Уже будучи в Америке, где певица выступала в клубах, она села за руль в нетрезвом состоянии. Полицейские тут же арестовали нарушительницу.

Оставаться в камере ей пришлось до приговора суда. К слову, ее соседками были представительницы древнейшей профессии. Как говорится в программе одного из федеральных каналов «Основано на реальных событиях», в результате Любовь Залмановну приговорили к принудительным общественным работам, а также к посещению клуба анонимных алкоголиков.