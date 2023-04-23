Обомлеете: вот кого успел отвести в ЗАГС Шепелев до встречи с Фриске (фото)

О журналисте Дмитрии Шепелеве заговорили после его союза с Жанной Фриске. Поп-звезда родила от супруга сына Платона, но уже через два года певица ушла из жизни.

Фриске стала не первой избранницей Шепелева. За спиной ведущего был официальный брак с Анной Таболиной, с которой он вел молодежное шоу. Они прожили вместе всего три недели, хотя до этого их отношения длились несколько лет. Неизвестно, что стало причиной их внезапного расставания. Возможно, у Шепелева и Таболиной были разные планы на жизнь: он хотел покорять Москву, а она не могла бросить учебу в вузе.

Пользователи Сети отметили, что Анна совсем не похожа на эффектную и сексуальную Фриске. Девушка на момент отношений с Дмитрием носила очки, одевалась просто и выглядела совершенно обычной.

Шепелев смог исполнить свою мечту и действительно построил успешную карьеру в Москве. Но популярность ему принес брак с Жанной Фриске. Многие не верили в искренность Дмитрия и считали, что он преследует корыстные цели. Сегодня Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой, которая родила от него сына.