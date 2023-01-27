Обомлеете, узнав, сколько лет было «школьнице» Польских в «Дикой собаке динго»

Галина Польских прославилась благодаря роли в картине «Дикая собака Динго», которая вышла на экраны в 1962 году. В ленте Юлия Карасика она исполнила главную роль школьницы Тани Сабанеевой, которой было всего 14 лет. Зрители остались в восторге от проникновенной игры молодой актрисы, но мало кто догадывался, сколько лет на самом деле было ей в то время.

Как оказалось, к началу съемок в «Дикой собаке динго» Галина уже была студенткой ВГИКа. Там она познакомилась с режиссером Фаиком Гасановым, а спустя год после свадьбы родила дочь Ираду. И уже после пополнения в семье 23-летняя артистка получила предложение от Карасика.

Постановщика не смутило, что его артистка уже давно не подросток, а мать и счастливая жена. Он все равно был уверен в ее таланте, а внешне она действительно была похожа на школьницу. В итоге Карасик не ошибся со своим решением: Польских мгновенно стала звездой, а «Дикая собака динго» — одним из главных фильмов эпохи.