Обомлеете, увидев жену Мехмеда из «Великолепного века»: сколько ей вообще лет

Кадир Догулу прославился благодаря роли Мехмеда III Герая в сериале «Великолепный век». Артист мгновенно завоевал сердца фанаток по всей стране и миру, однако в то время его сердце уже давно было занято.

Дело в том, что во время работы над «Двумя лицами Стамбула» он познакомился со своей коллегой, Неслихан Атагюль. В проекте артисты играли влюбленных, но со временем их роман начал развиваться и вылился в серьезные отношения.

Личными кадрами звезда экрана делится в своих социальных сетях. Догулу не скрывает свою супругу от фанатов, постоянно публикуя кадры с ней. Поклонники же не оставляют без внимания эти записи, осыпая артистку комплиментами. По их мнению, 30-летняя звезда экрана выглядит как девочка-подросток, а саму актрису можно смело назвать одной из самых красивых знаменитостей Турции.