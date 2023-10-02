Обомлеете: ученые разузнали, какой вес идеальный для женщины

Споры о том, какой должна быть женская фигура, не умолкают на протяжении многих поколений. Кто-то категорически стоит на соблюдении диет и занятиях спортом, другие заявляют, что пышные формы как нельзя лучше подчеркивают женственность. Точку в этом вопросе поставили ученые.

Шотландские исследователи из Абердинского университета выяснили, что крайности одобряют лишь отдельные любители. Они провели опрос, который точно установил: большинство мужчин не обращают внимания ни на очень стройных барышень, ни на фигуристых «пышек».

Идеальными параметрами ученые назвали рост 170 сантиметров и вес около 70 килограммов. Изнурять себя в спортзале и голодать для такого соотношения вовсе не нужно.

Индекс массы тела для здоровой и привлекательной женщины составляет примерно от 23 до 25. Подобные показатели считаются нормальными в системе Адольфа Кетле, которая принята по всему миру.