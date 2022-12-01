Обомлеете: толстяк из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» превратился в красавчика

Филип Виграц стал знаменитым 17 лет назад, когда засветился в культовом фильме «Чарли и шоколадная фабрика». В проекте артист воплотил девятилетнего Августа Глупа, который при виде шоколада терял голову, из-за чего набирал лишний вес.

Несмотря на то, что картина сделала юного артиста звездой мирового масштаба, его участи не позавидуешь. Многие начали насмехаться над Виграцем из-за того, что его герой был слишком уж жалким. Да и полнота знаменитости усугубляла и без того плачевную ситуацию.

Впрочем, актер оказался не из слабохарактерных. Он нашел в себе силы не обращать внимание на травлю и продолжил карьеру в кино. Со временем Филип привел себя в порядок: он похудел и превратился в красавчика, разбившего не одно женское сердечко.

Несмотря на кардинальное преображение, артист все же перестал появляться на съемочных площадках. Вот уже около семи лет зрители не видели новых проектов с его участием. Оказалось, что Виграц променял кинематограф на IT-технологии, о чем, судя по всему, ничуть не жалеет.