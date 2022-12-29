Обомлеете: сын первой советской Золушки нашел счастье в 81 год (фото)

Янина Жеймо так и осталась для большинства зрителей первой советской Золушкой из одноименного фильма. Личная жизнь артистки выдалась насыщенной: она трижды была замужем и оставила после себя двух детей — дочь Янину и сына Юлия.

Не так давно звездный наследник засветился в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Юлий Иосифович признался, что и в его личной жизни кипели нешуточные страсти. Свое счастье польский кинооператор нашел только в 81 год.

Оказалось, что сын актрисы женат, но вместе с супругой под одной крышей не живет. По уверению Жеймо, они с законной женой даже не здороваются, но при этом не разводятся, поскольку бракоразводный процесс в Польше — дело непростое, занимающее около семи-восьми лет.

Довольно долго Юлий Иосифович искал Ирму, которую называет главной любовью своей жизни. По неизвестной причине возлюбленные расстались. В 2015 году Жеймо смирился с тем, что навсегда потерял любимую женщину, но именно Малахов помог паре воссоединиться.