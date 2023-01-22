Обомлеете: с кем нашла свое счастье вдова Абдулова спустя 15 лет после смерти мужа

Именитого актера Александра Абдулова не стало 15 лет назад. У любимого многими артиста осталась жена Юлия Мешина и дочь Евгения, которой тогда не было еще и года.

Вдова актера и его наследница предпочитают вести тихий и непубличный образ жизни. Если Юлия иногда появляется в социальных сетях, то Женя давно их забросила, полностью закрывшись от посторонних.

В каждую годовщину смерти Абдулова вдова посещает его могилу. Этот год не стал исключением. Вот только на кладбище Юлия пришла не одна, а в сопровождении таинственного друга.

Как пишет «Комсомольская правда », мужчину, который находился рядом с женой покойного актера, зовут Юрий. Он помогал вдове идти по заледенелой дороге, после чего сел за руль элитной иномарки, а Юлия расположилась рядом на пассажирском кресле.

По слухам, именно рядом с водителем знаменитость и нашла свое счастье спустя годы после кончины супруга. Говорят, он часто остается вместе с Мешиной на даче во Внукове. В любом случае вдова не спешит комментировать домыслы о личной жизни.