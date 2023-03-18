Обомлеете: с какими красотками крутил роман самый маленький человек Голливуда (фото)

Верн Тройер смог сделать потрясающую карьеру, несмотря на свою особенность. Его рост составлял всего 81 сантиметр, но он же и помог актеру стать международной звездой.

Тройер снимался в картинах «Люди в черном», «Гарри Поттер» и «Парень из пузыря». Однако самым его известным образом стал Мини-Мы из шпионской комедии про Остина Пауэрса. Верн блистательно сыграл злобного двойника доктора Зло. Ради актера создатели даже переписали сценарий продолжения, чтобы уделить герою больше времени.

С этого момента в жизни Тройера началась золотая пора. Он обзавелся особняком в Лос-Анджелесе, рассекал по городу на «Мерседесе» и ни в чем себе не отказывал. Верн проводил все свободное время на вечеринках, где его окружали сексапильные красотки. Об этих шальных днях напоминают фото Тройера с роскошными моделями Playboy.

Вскоре у актера начался страстный роман с моделью Женевьев Галлен. Они поженились, но развелись уже на следующий день. Верн заподозрил ее корысти и измене. После этого Тройер пустился во все тяжкие. Сеть взорвало его откровенное видео с новой пассией, после чего разразился скандал. Верн начал спиваться, а его карьера постепенно сошла не нет. Тройер скончался в 49 лет от алкогольного отравления.