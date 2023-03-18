Обомлеете: с какими красотками крутил роман самый маленький человек Голливуда (фото)
Женщины были от него без ума.
Верн Тройер смог сделать потрясающую карьеру, несмотря на свою особенность. Его рост составлял всего 81 сантиметр, но он же и помог актеру стать международной звездой.
Тройер снимался в картинах «Люди в черном», «Гарри Поттер» и «Парень из пузыря». Однако самым его известным образом стал Мини-Мы из шпионской комедии про Остина Пауэрса. Верн блистательно сыграл злобного двойника доктора Зло. Ради актера создатели даже переписали сценарий продолжения, чтобы уделить герою больше времени.
С этого момента в жизни Тройера началась золотая пора. Он обзавелся особняком в Лос-Анджелесе, рассекал по городу на «Мерседесе» и ни в чем себе не отказывал. Верн проводил все свободное время на вечеринках, где его окружали сексапильные красотки. Об этих шальных днях напоминают фото Тройера с роскошными моделями Playboy.
Вскоре у актера начался страстный роман с моделью Женевьев Галлен. Они поженились, но развелись уже на следующий день. Верн заподозрил ее корысти и измене. После этого Тройер пустился во все тяжкие. Сеть взорвало его откровенное видео с новой пассией, после чего разразился скандал. Верн начал спиваться, а его карьера постепенно сошла не нет. Тройер скончался в 49 лет от алкогольного отравления.