Обомлеете: ради чего Наталья Гундарева решилась на преступление

Наталья Гундарева сыграла главную роль в фильме Александра Косарева «Заложники дьявола». В проекте актриса воплотила Елену Сергееву, следователя прокуратуры. Правда, изначально в образе данной героини должна была появиться совсем другая артистка.

Кинодел видел в этом амплуа Татьяну Васильеву, но та наотрез отказалась. Именно она предложила вместо себя кандидатуру Гундаревой. Наталья Георгиевна тут же приняла предложение: тогда она и представить себе не могла, на что ей придется пойти ради того, чтобы оказаться на съемочной площадке проекта.

Подробностями случившегося Васильева, засветившаяся в картине в роли потерпевшей по делу о краже драгоценностей, поделилась с журналистами. Артистка призналась, что съемки проходили в Италии, куда актерам пришлось добираться на поезде. При этом спонсор фильма решила подзаработать и перепродать за границей фигурки из моржовой кости и расшитые вручную подушки.

Все эти вещи не были оформлены должным образом, поэтому перевести их через границу было не так-то просто. Тем не менее Гундарева блестяще справилась с ролью контрабандистки.