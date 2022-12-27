Обомлеете: ради чего Наталья Гундарева решилась на преступление
Коллеги актрисы стали свидетелями инцидента.
Наталья Гундарева сыграла главную роль в фильме Александра Косарева «Заложники дьявола». В проекте актриса воплотила Елену Сергееву, следователя прокуратуры. Правда, изначально в образе данной героини должна была появиться совсем другая артистка.
Кинодел видел в этом амплуа Татьяну Васильеву, но та наотрез отказалась. Именно она предложила вместо себя кандидатуру Гундаревой. Наталья Георгиевна тут же приняла предложение: тогда она и представить себе не могла, на что ей придется пойти ради того, чтобы оказаться на съемочной площадке проекта.
Подробностями случившегося Васильева, засветившаяся в картине в роли потерпевшей по делу о краже драгоценностей, поделилась с журналистами. Артистка призналась, что съемки проходили в Италии, куда актерам пришлось добираться на поезде. При этом спонсор фильма решила подзаработать и перепродать за границей фигурки из моржовой кости и расшитые вручную подушки.
Все эти вещи не были оформлены должным образом, поэтому перевести их через границу было не так-то просто. Тем не менее Гундарева блестяще справилась с ролью контрабандистки.
«Наташе Гундаревой, которую сразу узнал и начальник поезда, и таможенники, пришлось весь путь, не вставая, восседать на этих подушках», — подметила Васильева в беседе с порталом «Экспресс газета».