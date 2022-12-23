Обомлеете: привычка русских эмигрантов довела иностранцев до истерики

Покушение на личную собственность не зря входит в категорию преступлений. Любой человек, на вещь которого положил глаз какой-нибудь подозрительный тип, будет вне себя от гнева.

Такой неприятный инцидент произошел с одним русским дипломатом во Франции. Чиновник спокойно ехал на машине с женщиной-водителем, и ничто не предвещало беды. Они не заметили, как к ним пристроились скутеристы. Преследователи догнали дипломата, разбили стекло его машины и стащили из салона сумку.

А дальше началась погоня в лучших традициях блокбастеров. Скутеристы не ожидали, что русские сядут «на хвост» и вцепятся в грабителей мертвой хваткой. Отчаявшиеся жулики заехали в самый опасный район Парижа, надеясь, что тут от них, наконец, отстанут. Но дипломата и его спутницу не остановила даже банда местных громил. Когда чиновник и его водитель вышли из машины, то дали отпор грабителям и вернули свою ценность. Один из избитых жуликов даже позвонил в полицию с жалобами «Русские убивают!».

Но в итоге скутеристы стали посмешищем в глазах французов. А дипломат и его женщина-водитель вызвали восхищение, ведь они так яростно дрались с незадачливыми грабителями. Очевидно, воришки не ожидали, что одна из привычек русских — бороться за свое имущество до конца.