Обомлеете: одна выходка Гундаревой едва не разрушила судьбу звезды советского кино

Наталья Гундарева сыграла в большом количестве популярных проектов, но самый яркий из них — «Труффальдино из Бергамо». На съемках этой картины артистка во всей красе показала свой непростой характер и едва не сломала жизнь коллеге по цеху.

На главную роль в ленте был назначен Константин Райкин. Такая кандидатура не устроила Гундареву — она никак не могла скрыть свое пренебрежение к тогда еще только начинающему свой творческий путь артисту.

Кроме того, Наталья Георгиевна считала, что тот попал на съемочную площадку не благодаря таланту, а благодаря родству с Аркадием Райкиным. Гундарева не желала работать с «папенькиным сынком» и требовала у режиссера Владимира Воробьева, чтобы тот взял на роль Труффальдино Виктора Павлова.

Кинодел редко прислушивался к мнению артистов, но Гундарева была исключением. Он боялся, что звезда откажется сниматься в его картине, поэтому чуть было не согласился на ее условия. Если бы режиссер пошел на поводу у знаменитости, то с огромной долей вероятности карьера Райкина-младшего сложилась бы куда менее успешно.