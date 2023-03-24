Обомлеете: на кого любимец россиян променял доярку из «Особенностей национальной охоты»

Вилле Хаапасало — финский актер, который построил успешную карьеру и в России. Несмотря на плотный рабочий график, артист успел наладить личную жизнь. Впрочем, удалось ему это далеко не сразу.

Первой женой знаменитости стала Саара Хедлунд — ее зрители помнят по роли доярки из «Особенностей национальной охоты». Финка жила на две страны, поэтому отношения пара поддерживала на расстоянии. В результате супруги приняли решение расстаться. Актриса хотела вернуться на родину, а Хаапасало не пожелал покидать Россию.

В гордом одиночестве артист пребывал недолго. Впоследствии он женился еще раз — его избранницей стала продюсер и режиссер Тина Баркалая. Возлюбленные не скрывают, что часто ссорятся, но в итоге всегда приходят к компромиссу. Кроме того, Вилле признался, что именно со знойной грузинкой, наконец, обрел свое счастье. Между тем многие не одобряют выбор звезды экрана, полагая, что он променял красавицу-финку на невзрачную актрису.