Обомлеете: мать этой голливудской звезды выглядит моложе дочери (фото)

Гвинет Пэлтроу не первая актриса в своей семье. Звезда пошла по стопам матери Блайт Даннер, в чьей фильмографии значится немало ярких работ.

Последняя на сегодняшний день картина с участием 80-летней артистки вышла в 2021 году. Знаменитость продолжала работать даже тогда, когда врачи поставили ей страшный онкологический диагноз «аденоидно-кистозная карцинома», от которой в свое время скончался и ее любимый муж, режиссер Брюс Пэлтроу.

С 2018 по 2020 годы актриса была вынуждена проходить лечение. Операции, радиотерапия и химиотерапия дали результат — Даннер добилась ремиссии. Между тем многие поклонники с удивлением отмечают, что после всех трудностей, с которыми звезде пришлось столкнуться, она сумела сохранить свою красоту. Более того, фанаты сходятся во мнении о том, что Блайт выглядит моложе своей 50-летней дочери.

Нельзя исключать, что артистка прибегла к помощи косметологов и пластических хирургов. Например, ранее она честно заявила, что не имеет ничего против ботокса, который так любят многие представители шоу-бизнеса.