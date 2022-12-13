Обомлеете: королевская традиция для тех, кто убирает новогоднюю елку в апреле

Устои британской королевской семьи нередко вызывают у публики недоумение, но некоторые из них могут показаться до боли знакомыми. Так, привычка россиян убирать новогоднюю елку весной или летом перекликается с одной занятной традицией монархов.

Члены королевской семьи относятся к празднику с большой любовью. Они наряжают к Новому году как минимум пять елок. Так, в Букингемском дворце неизменно ставят три, а в поместье Сандрингем — две. Примечательно, что одна из этих елок стоит уже 30 лет. Это огромная искусственная серебряная красавица, расположенная в столовой.

Неизвестно, почему члены монаршей семьи решили ее оставить. Возможно, елка настолько роскошна, что ее преступно прятать в чулане, но также вполне вероятно, что им просто лень возиться с этим гигантским деревом.

А другая новогодняя королевская традиция многих позабавит. Каждый представитель семьи и гости вынуждены взвешиваться до и после праздничной трапезы. Так можно убедиться, что все остались сытыми и довольными.