Обомлеете, когда увидите: каким звезда «Вечного зова» был до тюрьмы и пластики

Петр Вельяминов известен по легендарному советскому сериалу «Вечный зов». В этой картине ему досталась роль Поликарпа Кружилина. Сериал закрепил звездный статус Вельяминова, а ведь этого успеха могло и не быть.

Дело в том, что еще в юные годы Петр Сергеевич оказался в лагерях. Его обвинили в участии в антисоветской организации. Однако позднее выяснилось, что Вельяминов не был причастен к этой деятельности. Актера реабилитировали лишь в середине 80-х, когда он обрел огромную популярность. Но это не единственный фактор, который мог помешать карьере Петра Сергеевича. В молодости у актера были большие торчащие уши. На пластику его отправила сама Любовь Орлова — звезда картин «Волга-Волга», «Веселые ребята» и «Цирк».

Артистке предстояло сняться с Вельяминовым в фильме «Скворец и Лира». Но она твердо заявила, что пока актер не исправит уши, о съемках не может быть и речи. Любовь Петровна даже дала ему адрес своего пластического хирурга.

Вельяминов остался доволен результатом. Он радовался, что уши прижились, а лицо стало симпатичнее. Действительно, до преображения внешность актера была грубее и жестче, о чем говорят его архивные снимки.