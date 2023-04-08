Обомлеете, когда увидите: что стало с милашкой-панком из «Фабрики звезд» Матвиенко

Первая «Фабрика звезд» буквально «взорвала» отечественное телевидение. Одной из самых загадочных участниц была Анна Куликова, которую считали главное рокершей реалити-шоу.

После окончания первого сезона певица исчезла с радаров. Ее слава быстро сошла на нет, однако через несколько лет о Куликовой снова вспомнили. Покровитель дебютного выпуска Игорь Матвиенко решил объединить Анну и Сашу Балакиреву из пятой «Фабрики» в группу «КУБА». Так возник стильный панк-проект, состоящий из двух ярких участниц.

Дуэт продержался четыре года. Девушки записали несколько песен, ставших хитами: «Кошки-мышки», «Про маленького мальчика» и другие композиции. По словам Куликовой, их дуэт распался из-за того, что каждая солистка хотела сольную карьеру. Об этом и о своей жизни после «Фабрики» и «КУБЫ» Анна рассказала на YouTube-канале «Яна Чу».

Она ничуть не изменилась со времен первой «Фабрики» — миловидная певица по-прежнему выглядит моложаво, словно ей 20 лет. Сегодня Куликова занимается музыкой и организацией мероприятий. Артистка давно замужем и воспитывает дочь.