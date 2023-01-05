Обомлеете, как выглядит модель в 62 года: рядом с такой «бабушкой» стоять неприлично

Возраст не помеха не только любви, но и красоте. История Риты Русич служит тому отличным подтверждением.

Свою карьеру уроженка Хорватии начала в Италии. Сначала она попробовала себя в качестве певицы. После получила ряд предложений от режиссеров, отказываться от которых не стала. Наиболее известные картины с ее участием — «Порошок» и «Джоан Луи».

Многие мечтают об актерской карьере, а вот Русич она пришлась не по душе. Она решила заняться продюсерской деятельностью. Именно в этой сфере звезда добилась наибольшего успеха. При этом Рита оказалась и отличной моделью. Глядя на ее фотографии в социальных сетях, интернет-пользователи теряют дар речи.

Выглядеть так в 62 года — настоящее преступление. Русич может похвастаться тонкой талией, длинными стройными ногами, шикарными волосами и идеально гладким лицом. Поклонники не проходят мимо ее публикаций, щедро оставляя свои восторженные комментарии.