Обомлеете: как выглядела Этери Тутберидзе до того, как стала блондинкой (фото)

Этери Тутберидзе сегодня является самым известным тренером по фигурному катанию в России. За последние годы ее подопечные достигли невероятных успехов и побили множество рекордов. Сегодня мало кто вспомнит, как выглядела Этери в начале своего тренерского пути.

Звезда Тутберидзе как наставника зажглась после феноменального успеха фигуристки Юлии Липницкой. В те годы Этери была непримечательной брюнеткой с грубоватыми чертами лица. У нее был крупный нос, «усталая» форма глаз, а также неидеальная кожа. Хирурги и косметологи поработали над лицом Тутберидзе на отлично, сделав черты тоньше и изящнее.

Некоторые пользователи Сети отметили, что из-за ботокса лицо Этери стало неподвижным. Но это даже идет на пользу ее образу Снежной королевы.

Кроме того, Тутберидзе изменила свой имидж. Сегодня она по праву считается одним из самых модных тренеров в мире. После Сочи на смену спортивному стилю пришел утонченный и изысканный. О метаморфозах Тутберидзе рассказали авторы издания Plastic-club.