Обомлеете: эту скандальную свадьбу обсуждали на каждой кухне СССР

Свадьба двух именитых артистов почти всегда приравнивается к событию мирового масштаба. В свое время бракосочетание барда Владимира Высоцкого и французской актрисы Марины Влади вызвало реакцию, сравнимую с извержением вулкана.

Еще при Сталине подобный союз никто бы не осмелился и вообразить, ведь связи с иностранцами серьезно карались. Не щадили даже известных персон из мира культуры. Но тогда на дворе было уже начало 70-х, и советские граждане могли позволить себе чуть больше свободы.

Влади и Высоцкий не стали делать из своей свадьбы пышное торжество с гостями и выпивкой. Среди приглашенных были только свидетели. Но эта конспирация не особо помогла артистам, и вскоре про их брак заговорила вся общественность — от актеров до домохозяек.

Народ с большим удовольствием перемывал кости кумирам. А в театральных кругах то и дело шушукались о том, что Марина вечно нянчится с Высоцким и вытаскивает его из запоев. Их странные отношения продлились десять лет, но до сих пор эта пара вызывает огромный интерес у публики.