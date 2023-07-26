Обомлеете: этот иностранный фильм «для взрослых» показали в СССР без цензуры

Советские цензоры внимательно следили за тем, чтобы граждане СССР не «поглощали» всякие непотребства. На экраны допускались или изначально целомудренные фильмы, или картины с вырезанными пикантными сценами. Но, к радости мужской аудитории, случались и исключения.

В 50-х Билли Уайлдер снял главную ленту в своей режиссерской карьере «Некоторые любят погорячее». В СССР комедию прокатили под более скромным названием «В джазе только девушки». Самое примечательное, что советские цензоры почти ничего не изменили в работе Уайлдера. Они оставили все пикантные моменты с Мэрилин Монро, на которых она предстает в откровенных облегающих нарядах. Цензуре подверглись лишь некоторые эпизоды, связанные с мафией. Чтобы не утомлять советского зрителя криминальными разборками, было решено «покромсать» часть этих сцен.

А Монро оставили как есть, ведь без ее томных песен, игривых взглядов и кокетства фильм теряет изюминку и часть смысла. Но кое-какие меры советские прокатчики все же предприняли: на этот фильм «для взрослых» пускали только по паспортам.